Maan: ’Tony Junior zit nog steeds in mijn hart’

Op Instagram laat Maan trots weten dat haar nieuwe single, een vervolg op Zo Kan Het Dus Ook, uit is. Daar waar de eerste single over haar relatie met Tony Junior ging, gaat dit tweede deel over hoe zij in 2019 uit elkaar zijn gegaan.

„De mooie momenten die je samen hebt beleefd zijn zo waardevol. Het is zo zonde om alle jaren en herinneringen in een zwarte doos te stoppen en er nooit meer naar om te kijken. Ik heb Toon nog steeds in mijn hart zitten, de herinneringen die we samen hebben, zitten met een strik erom in mijn geheugen gegrift, voor altijd”, stelt ze.

De passionele liefde mag dan over zijn, wel geeft ze nog veel om hem. „Ik gun hem het allerbeste, ook al zijn we niet meer bij elkaar. Zo kan het dus ook.”