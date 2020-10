Kanye West deelt eerste video presidentiële campagne

In de video staat West afgebeeld voor een wapperende Amerikaanse vlag. Hij praat onder meer over gerechtigheid. „We moeten samen nadenken over wat gerechtigheid is”, aldus de rapper. „We hebben visie nodig om onze toekomst te verwezenlijken en onze dromen uit te laten komen.”

In de video spreekt de rapper ook veel over religie, wat volgens hem het belangrijkste in de Amerikaanse samenleving is. West beweert dat door gebed, mensen weer kunnen geloven in elkaar. „We dienen een hoger doel, we moeten elkaar dienen. We moeten ons op geloof focussen zodat we grote dingen kunnen bereiken. Stem op Kanye West.” Ook familie is een veelbesproken onderwerp in de campagne. Zo komen er foto’s voorbij van een jonge Kanye met zijn ouders.

Kanye doet volgende maand mee met de Amerikaanse presidentsverkiezingen als onafhankelijk kandidaat, hij zal echter geen rol van betekenis spelen. In de opiniepeilingen scoort hij nergens hoog.