Weer medische tegenslag voor Nadège: ’Tumor op bijnier’

„Het is een preventieve operatie. In feite is het een hormonale verstoring”, laat Nadège weten aan Shownieuws. Ze gaat dinsdag onder het mes. „Erica heeft me vanochtend een berichtje gestuurd waarin ze me sterkte wenst. Ik wens ze het beste en ik hoop dat het goed met ze gaat.”

Het zit Nadège niet bepaald mee. Begin vorig jaar werd ze getroffen door anuskanker. Afgelopen zomer werd er tot overmaat van ramp ook een tumor ontdekt in haar keel. Die bleek gelukkig niet kwaadaardig te zijn.

De medische tegenslagen zijn een bittere pil voor de Française. „Ik kan niet zeggen dat ik op het moment gelukkig ben”, zegt ze. „Ik heb continu gedoe met de rekeningen. En de onzekerheid van mijn gezondheid, dus nee.”