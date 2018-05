Angela Groothuizen coach bij The Voice Senior

Ⓒ ANP Kippa

Angela Groothuizen wordt coach bij de seniorenversie van The Voice Senior. In de uitzending van Giel Beelen op Radio Veronica bevestigde ze maandag dat ze aanschuift als coach bij The Voice Senior. Een woordvoerder van RTL erkent dat Angela de vierde coach wordt na lse DeLange, Marco Borsato en Ali B.