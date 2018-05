Katja Schuurman stapt over naar RTL

Ze heeft een meerjarig contract getekend en zal ook programma’s ontwikkelen voor de tv-zenders en Videoland. „Met Katja halen we een energieke en creatieve duizendpoot in huis”, zegt CEO Sven Sauvé over de komst van Katja, die in de jaren negentig bij de zender begon als actrice in Goede tijden, slechte tijden. „Katja heeft zich veelzijdig ontwikkeld en voelt zich als een vis in het water op zowel filmset, studiovloer en op locatie als achter de schermen.„

Katja Schuurman: „De combinatie van acteren, presenteren, programma’s ontwikkelen en alle mogelijkheden die de verschillende RTL-kanalen mij bieden, is precies waar ik naar op zoek was. De afgelopen jaren heb ik bij KRO-NRCV mooie programma’s gemaakt. Nu is het tijd voor een volgende stap. Ik verheug me erop om vanaf september bij RTL aan het werk te gaan.”

Katja presenteerde bij de publieke omroep onder meer het reisprogramma Van A naar B en Memories.