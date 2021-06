Na ESF-flop: ’Jessie J mogelijk Britse Songfestivaldeelnemer 2022’

Het Britse productieteam is vastbesloten om volgend jaar wel te scoren na de flops van de afgelopen edities. Volgens de bron wordt er gekeken naar nog onbekend toptalent maar ook bekendere artiesten. „Het team wil koste wat het kost terugslaan en Jessie zou perfect zijn. Ze heeft al een enorme aanhang in Europa.”

De zangeres scoorde sinds haar debuut, zo’n tien jaar geleden, wereldwijd al 20 miljoen singles en 3 miljoen albums. In Nederland had ze hits met nummers als Price Tag (met B.o.B) en Bang Bang (met Ariana Grande en Nicki Minaj).

Songfestivalsucces is voor de Britten tegenwoordig zeldzaam. Sinds Jessica Garlick in 2002 derde werd, werd het land in de achttien daaropvolgende edities vijf keer laatste en eindigde het in vrijwel elk jaar in de achterhoede. Alleen in 2009 werd een top 10-notering behaald.

Vorige maand eindigde Groot-Brittannië voor het tweede jaar op rij als laatste. James Newman scoorde met zijn liedje Embers zowel bij jury als publiek 0 punten.