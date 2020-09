Terri Irwin: ’14 jaar dat ik Steve verloor, na 14 jaar huwelijk’

„Vandaag is het veertien jaar geleden dat ik Steve verloor, na veertien geweldige jaren huwelijk”, schreef Terri op social media. „Voor mij voelt het alsof ik de keuze heb tussen de liefde vieren of met het verlies te blijven worstelen. Ik kies voor de liefde.” Haar dochter Bindi deelde een foto van zichzelf met haar vader en schreef daarbij: „Voor altijd in mijn hart.”

Terri, Bindi en zoon Robert zetten zich nog altijd in voor de grote passie van Steve: het beschermen van wildlife. Robert, die twee jaar oud was toen zijn vader omkwam door een roggebeet, deelde voor het weekend nog een verslag van een research-expeditie waarbij 39 krokodillen gemerkt zijn om hun ontwikkeling bij te houden. „We leren zoveel over deze geweldige dieren, en gaan verder met papa’s missie om ze te behouden.”

Zondag was het ook nog eens Vaderdag in Australië en deelde Robert een oude foto waarop hij met Steve en Bindi te zien is. „Zoveel mooie herinneringen met onze vader”, aldus de 16-jarige. „Zoals door onze dierentuin rijden op zijn motor terwijl ik verjaardagstaart at.”