Deel kosten College Tour naar Huys en ’restyling’

Daarnaast moest het programma een ’restyling’ ondergaan omdat het van NPO 2 naar NPO 1 verhuisde. Dit betekende bijvoorbeeld dat het programma een nieuw decor moest laten maken en een nieuwe ’leader’ met bijbehorende muziek kreeg. Dat hebben NTR en BnnVara vrijdag laten weten. De omroepen willen niet toelichten om hoeveel geld het precies gaat.

De keuze om Medialane het programma te laten maken hing samen met „de korte voorbereidingstijd voor de nieuwe reeks en de prettige bestaande werkrelaties tussen Matthijs van Nieuwkerk, het bedrijf en NTR/BnnVara.” De omroepen ontkennen dat Van Nieuwkerk extra geld heeft ontvangen voor formatontwikkeling van het programma. „Er was voor College Tour geen sprake van format-ontwikkeling. Het format bestond immers al en Matthijs is daar dan ook niet voor betaald.”

’Andere onderhandelingspositie’

NPO zelf liet vrijdag in een reactie weten dat aanbieders van programma’s die succesvol zijn op de publieke omroep „over het algemeen een andere onderhandelingspositie” hebben als het gaat om de kosten. De discussie over de beloning van Van Nieuwkerk en Floortje Dessing is opgelaaid na het uiterst kritische rapport van de Rekenkamer over de kosten van hun programma’s.

Mediaminister Arie Slob wil opheldering van de betrokken omroepen. Hij vindt het raar dat de kosten van College Tour met 42 procent stegen toen een extern productiehuis het programma mocht gaan maken. Eenzelfde situatie deed zich voor met de reisprogramma’s van Floortje Dessing.

’Unieke talenten’

„Matthijs van Nieuwkerk en Floortje Dessing zijn unieke talenten en vervullen met hun onmiskenbare vakmanschap al jaren een zeer grote rol bij de uitvoering van de taak van de gehele landelijke publieke omroep”, aldus een woordvoerder van NPO. „Daar hebben we als NPO heel veel waardering voor. En het publiek ook, zo blijkt uit de constante hoge kijk- en waarderingscijfers voor de programma’s van beide presentatoren.”

De Publieke Omroep beklemtoont wel ’altijd zeer kritisch op de kosten’ te blijven. „NPO en de omroepen maken steeds weer de afweging, waarbij we met name kijken naar impact en publieke waarden. Het is ook belangrijk om in het vizier te houden dat we als publieke omroep onderdeel uitmaken van een complexe, competitieve televisiemarkt.”