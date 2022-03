Zieke Nadège: ’Het bericht van Erica gaf enorm veel troost’

Premium Sterren

Ernstige zorgen om zieke Nadège: ’Ik heb darmkanker’

Grote zorgen om voormalig Chateau Meiland-huishoudster Nadège Coffinet. De 55-jarige Française heeft vorige week in het ziekenhuis van Limoges te horen gekregen dat ze ernstig ziek is. „Begin januari kreeg ik pijn in mijn onderbuik en er waren nog wat andere klachten. Mijn huisarts nam geen enkel ri...