Radio-dj Dennis Ruyer opgenomen op hartbewaking

„Het ene moment lig je nog lekker in je mandje en dan plots in dit bed”, schrijft Ruyer bij een foto waarop hij in een ziekenhuisbed zit. De dj van Radio Veronica en Radio 538 werd woensdagnacht onwel, waarna hij is opgenomen. „Ambulance, hartfilmpje, ic, hartbewaking volgde.”

Een hartkatheterisatie liet gezonde vaten zien, aldus Ruyer. „Het gaat om een coronair spasme. Een tijdelijke vernauwing van de kransslagader. Met medicatie blijft het hopelijk bij deze ene - letterlijk en figuurlijke - schrik om het hart.”

De dj laat weten snel weer op de radio te horen zijn, maar nu eerst nog zijn rust te pakken. Wanneer Ruyer weer aan het werk zal gaan, is niet duidelijk.