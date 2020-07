Opnames film over boezemvriendin Anne Frank hervat

De draaidagen vinden deels plaats in Nederland en deels in Hongarije. Daar moesten de opnames in maart na vijf dagen stoppen vanwege de coronamaatregelen. De huidige versoepelingen in Nederland maken het mogelijk het werk weer op te pakken. Aansluitend zal er ook weer in Hongarije gefilmd worden.

Mijn beste vriendin Anne Frank vertelt het waargebeurde verhaal van Hannah Goslar, Annes boezemvriendin ten tijde van de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. Als de familie Frank moet onderduiken, verliezen de meiden elkaar uit het oog, tot ze elkaar weer tegenkomen in concentratiekamp Bergen-Belsen, drie jaar later. Hannah zet daar haar eigen leven op het spel in een poging Anne te helpen.

Anne Frank wordt gespeeld door de 17-jarige Aiko Beemsterboer, die eerder de hoofdrol speelde in Vechtmeisje. Josephine Arendsen (14) neemt de rol van Hannah Goslar op zich. De release van de bioscoopfilm staat gepland voor 2021.