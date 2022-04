Applaus voor meldpunt NPO: einde aan ’angstcultuur’?

Entertainment

Will Smith weigerde Oscaruitreiking te verlaten na oproep daartoe

Will Smith werd afgelopen weekend gevraagd de Oscaruitreiking te verlaten. Dat gebeurde naar aanleiding van de klap die hij uitdeelde aan komiek Chris Rock. De acteur weigerde dit, laat The Academy of Motion Picture Arts and Sciences woensdag weten. Er is een disciplinaire procedure gestart tegen Sm...