Jason Derulo: ’Nieuwe vriendin klaagt niet over penisformaat’

Met zijn forse formaat zou hij destijds de regels voor het tonen van naakt of seksueel getinte afbeeldingen op het sociale platform overtreden hebben. De bewuste foto ging destijds viraal omdat iedereen zo onder de indruk was van zijn ’anaconda’, iets wat Jason totaal niet had zien aankomen. Zijn nieuwe vriendin Jena Frumes heeft geen enkele moeite met deze indrukwekkende eigenschap van haar nieuwe vriend. „Man, wat dacht jij?”, reageerde Derulo desgevraagd op een vraag van een journalist van The Sun.

Jason ontmoette zijn vriendin in de sportschool en is dolgelukkig dat hij voortaan weer iemand heeft om samen dingen te delen en te beslissen wat het avondeten wordt. „Het maakt je veel minder op jezelf gericht.”

Ondertussen stijgt Derulo’s populariteit op TikTok enorm, met miljarden views per maand, wat hem niet alleen een vriendschap met Will Smith opleverde, maar ook een gestage geldstroom. Was hij door mannen toch al te benijden, straks is zijn bankrekening ook nog de grootste...