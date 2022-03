S10 zakt bij bookmakers na bekendmaking songfestivalinzending

Veel zeggen de noteringen momenteel nog niet. Zo is pas de helft van het deelnemersveld bekendgemaakt en kan ook een slechte score bij de bookmakers uiteindelijk leiden tot een topnotering. Zo stond Nederland in 2014 met The Common Linnets bij de allereerste peilingen op de 20e plek en werden Ilse DeLange en Waylon uiteindelijk tweede in Kopenhagen met hun lied Calm After the Storm.

De wedkantoren zien in de Oekraïense inzending momenteel de grootste kanshebber voor de eindzege op het Eurovisie Songfestival. Het land stond tot vorige week in de middenmoot maar doet het sinds de Russische invasie in Oekraïne opvallend goed. Kalush Orchestra heeft met het liedje Stefania momenteel een winkans van 25 procent.

Dat heeft volgens songfestivalcommentator Cornald Maas alles te maken met de huidige oorlog. „Ook wel iets met hun song, maar vooral met het sentiment dat nu leeft. Als het songfestival op dit moment zou worden gehouden, kan je wel uittekenen wie er zou winnen”, zegt hij. Of dat gevoel over twee maanden nog steeds leeft, is nog maar de vraag, zegt hij.

Na Oekraïne is Italië favoriet. Met een winkans van 17 procent voor Brividi van Mahmood en BLANCO heeft het een ruime voorsprong op achtervolgers Zweden (6 procent), Griekenland (5 procent) en Zwitserland (4 procent). Van al deze landen is de inzending nog niet bekend.