Amber Heard: Johnny Depp dreigde mij te doden

Amber beschuldigt Johnny van zowel verbale als fysieke mishandeling. Hij zou tegen haar hebben geschreeuwd en gevloekt, haar hebben bedreigd en haar bovendien hebben geslagen en geschopt. Ook deelde hij kopstoten uit en verstikte hij haar. „Sommige momenten waren zo heftig dat ik bang was dat hij mij zou doden. Opzettelijk of doordat hij gewoon de controle zou verliezen en te ver ging.”

Johnny legde de schuld van zijn acties volgens Amber niet bij zichzelf. Hij sprak vaak in de derde persoon en had het dan over ’het monster’. Johnny heeft een ’uniek vermogen om zijn charisma te gebruiken en een bepaalde indruk van de werkelijkheid over te brengen’, zo stelde de actrice. „Hij is erg goed in het manipuleren van mensen.”

Koning

Aan het begin van hun relatie was Johnny nog ’hartelijk, warm en charmant’. Het voelde voor Amber alsof ze ’een koning’ datete. Dat veranderde door de jaren heen, zo ging Amber verder. Volgens de actrice kon Johnny het niet hebben dat iemand ’nee’ tegen hem zei. „Ik heb het geprobeerd maar dat ging niet goed. Als hij weer in zo’n bui was sprak hij op een gewelddadige en duistere manier. Dan zei hij dat de dood de enige manier was waarop onze relatie kon eindigen.”

Amber dacht echter dat ze Johnny ’beter’ kon maken en van zijn verslavingen af kon helpen. „Ik denk dat dat de enige reden is dat ik ben gebleven, in de hoop dat hij zou veranderen, maar ook vanwege de verantwoordelijkheid die ik voor hem voelde.”

Vingertopje

Johnny en Amber waren tussen 2015 en 2017 getrouwd. De acteur heeft de Britse tabloid aangeklaagd omdat hij in een artikel uit 2018 een vrouwenmishandelaar werd genoemd. Hij ontkent dat en vindt dat de krant dat niet hard kan maken en eist bovendien een forse schadevergoeding.

Johnny claimt juist dat Amber gewelddadig was en toonde dat vorige week onder meer door foto’s te tonen van hun vernielde keuken na een geweldsuitbarsting van de actrice. Ze zou een wodkafles naar hem hebben gegooid, waarbij Johnny het topje van een vinger verloor.