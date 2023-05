Jutta Leerdam kampte jarenlang met eetproblemen: ’Ik wilde perfect zijn’

„Een appel was op een gegeven moment het lekkerste dat er was”, zei Leerdam. „Ik at alleen maar gezond en ook niet veel meer. Ik werd heel dun, had geen kracht meer en kwam niet meer vooruit. Het heeft me een aantal jaar wel wat vorm gekost. Op een gegeven moment had ik plukken haar in mijn handen.”

Het gebrekkige eten had ook andere fysieke gevolgen. „Ik werd vier jaar lang niet ongesteld. In de sport zeggen ze dat het normaal is, maar dat is echt niet normaal. Dat weet ik nu. Het heeft echt te maken met voeding en vetpercentage. Ik ben nu veel sterker en vrouwelijker. Ik heb meer spieren en ook iets meer vet.” Volgens Leerdam waren de problemen ongeveer drie jaar lang op hun ergst.

Stemmetje

„Er zit nog altijd wel een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: je bent te dik. Dat is nog wel vervelend, maar dat is veel meer geweest. Nu eet ik om de beste van de wereld te zijn. Eerst viel ik af vanwege een ideaalbeeld. Ik ben blij dat ik daar overheen ben gekomen.”

Leerdam kende een goed seizoen, ze won iedere 1000 meter waarop ze startte en werd wereldkampioen. Ook baarde de Zuid-Hollandse in december opzien door zich uit te spreken over menstruatieproblemen. Dat is in de sport nog altijd een taboe.