Waylon boycot pers

Met zowel het AD als De Telegraaf wil Waylon niet meer praten. Het team rondom Waylon is niet te spreken over onze berichtgeving tot nu toe rondom zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival, zo liet het management afgelopen weekeinde weten. Beide kranten zijn verzocht afstand te houden van Waylon.

Afgelopen vrijdag kwam de wrevel naar boven, toen onze verslaggever Waylons manager Paul Brinks bedankte dat we een paar vragen aan Waylon mochten stellen na een optreden op een plein in hartje Lissabon. „Het is de eerste en laatste keer dat ik met je praat”, zei Paul Brinks tegen onze verslaggever. „Zoveel zuur als jij uit je pen krijgt....” Zonder ook maar iets van de in zijn ogen negatieve berichtgeving te benoemen. „Koffie dan maar”, reageerde onze verslaggever. Hij wilde begrijpen waar de pijn zat. Maar nee, „geen sprake van”, besloot Brinks.

Een lid van Team Waylon kwam nog tussen beide. „Afstand houden, voor jouw en mijn veiligheid, is echt het beste”, werd ons geadviseerd. Bij een interview van Waylon met het AD, drie weken geleden, moest de zanger bijna weggetrokken worden omdat er geen einde kwam aan zijn verwijten.

Haters

Afgelopen week werden kritische noten gekraakt over de eerste repetitie van Waylon in Lissabon. Aanwezige journalisten schrokken daarvan. De Nederlandse act zou te donker zijn en de dansers zouden te heftige bewegingen maken: ze werden omschreven als schokkend voortbewegende zombies. Het leek alsof er twee nummers in drie minuten waren gepropt. De vraag rees of Waylon die dansers wel nodig had. De dansers zouden afleiden van het geheel. ’Haters’ noemde hij de mensen, die vooral online, vraagtekens zetten bij het optreden.

„Al die white ass people haten zo hard omdat ze deze shit niet begrijpen”, was een zin uit het eerste bericht dat Waylon na de kritiek, die hem duidelijk dwars zat, zelf op het social medium plaatste. Het leek te komen uit een chat met een fan. ’Some people are smart enough to understand”, vulde Waylon zelf aan. „Thanks, brother. You said it all.”

Merkwaardige keuze

Maar de reacties onder het bericht spreken boekdelen. Met zijn bericht zat Waylon te wrijven in een vlek. „Ik begrijp dat het je wat doet als mensen je act niet kunnen waarderen, maar accepteer dat gewoon en wees een echte professional. Laat jezelf niet zo kennen. Mensen dom noemen is nooit een slim idee. Het geef het beeld dat je jezelf verheven voelt boven een ander.”

De vele bezorgde reacties geven in elk geval aan dat mensen de keuze van de eigenzinnige artiest niet begrijpen, dan wel niet bij het nummer vinden passen. Het gaat erom dat Waylon de afgelopen maanden alleen voor de winst wilde gaan.

Dat kan nog steeds, maar dan is deze act een merkwaardige keuze. „Hoe moet de rest van Europa het begrijpen, als wij het niet eens begrijpen, was een van de hartenkreten die Waylon ontving.