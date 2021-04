John Legend en Chrissy Teigen gooien vraagprijs villa 6 miljoen omlaag

De twee kochten het huis in Beverly Hills, dat eens van Rihanna was, in 2016 en lieten er onder meer een nieuwe keuken in plaatsen die vaak als achtergrond dient in Teigens kookvideo’s op sociale media en in haar kookboekenserie Cravings. Het huis heeft volgens makelaarssite Realtor zeven slaapkamers, die allemaal zijn voorzien van een eigen badkamer. Ook is er een thuisbioscoop, een fitnessruimte, een enorme inloopkast en een flink zoutwaterzwembad. De nieuwe vraagprijs is 17,95 miljoen dollar.

Chrissy, John en hun kinderen Luna (5) en Miles (bijna 3) zijn zelf al verhuisd naar een nieuwe miljoenvilla; ze kochten in september voor 17,5 miljoen dollar een ander optrekje in Beverly Hills.