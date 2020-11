File voor gratis Thanksgiving-maaltijden Tyler Perry

Thanksgiving is aankomende donderdag. De ontvangers kregen dan ook een doos met houdbare zaken waarin een tegoedbon zat voor de supermarkt waar ze verse waar mee kunnen aanschaffen. Volgens People bekostigde Perry de maaltijden en zetten werknemers van zijn studiocomplex zich in hun vrije tijd in voor het weggeefevenement.

De komiek, acteur, producent en filmstudio-eigenaar mag zich sinds september miljardair noemen. Hij richtte in 2016 de Tyler Perry Foundation op, die verschillende goede doelen in en om zijn thuisstad Atlanta steunt. In de zomer gaf hij duizend tegoedbonnen voor de supermarkt weg in armere wijken en hij doneerde een truck aan een organisatie die dakloze vrouwen aan menstruatieproducten helpt. Ook regelde hij dit voorjaar een privévliegtuig zodat familieleden van George Floyd zijn uitvaart konden bijwonen.