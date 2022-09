Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’Sundown’: pokerspel met publiek

— Wat: drama — Regie: Michel Franco — Met: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

De zee is lauw, de lucht is blauw in… Acapulco. Met luxe cocktails, zwemmen en boottochtjes vanuit hun luxe privé-resort slaan Neil Bennett (Tim Roth) en zijn familieleden er hun tijd stuk. Hoe Alice (Charlotte Gainsbourg), hijzelf en de twee jonge mensen in hun gezelschap zich precies tot elkaar verhouden, is aanvankelijk een raadsel. Daarvan volgen er nog veel meer in Sundown van de Mexicaanse filmmaker Michel Franco.