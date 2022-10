Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw album, presentatie Televizier-Ring, optreden Toppers, theatertour én voetbalvoorzitter Ligt nieuwe burn-out Jan Smit op de loer?

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Ouderwets drukke tijden weer voor Jan Smit. Voor de komende maanden is de agenda bomvol bezet. Hij heeft er echter vertrouwen in en Jan Smit gelooft weer meer in zichzelf dan ooit tevoren. Ⓒ ANP/HH

Het worden extreem drukke tijden voor presentator, zanger én FC Volendam-voorzitter Jan Smit (36). Deze week presenteert hij het Gouden Televizier-Ring Gala, eind oktober zijn nieuwe muziekalbum Boven Jan – die duidelijk gelinkt is aan zijn burn-out periode - en in november staat hij met De Toppers vier dagen lang in de Johan Cruijff Arena. Tussendoor is hij ook nog bestuursvoorzitter van FC Volendam. Zijn boezemvriend én manager Aloys Buys waakt over hem, zo vertrouwt hij Privé toe.