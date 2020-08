Recensie ’De saamhorigheidsgroep’: Vriendenclub met dwingende trekjes

Op het omslag van zijn nieuwe roman siert een iconisch beeld: de verkiezingsposter van de PSP uit 1971 van een naakte vrouw in een weiland. Merijn de Boer (1982) had geen beter plaatje kunnen kiezen. De saamhorigheidsgroep gaat over een geëngageerd clubje vrienden. Ze willen de wereld verbeteren en staan daarvoor 10% van hun inkomen af. Maar dwingende trekjes heeft hun idealisme ook.