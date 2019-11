Dan Karaty betrokken bij kettingbotsing

Dan reed op de snelweg toen zijn chauffeur bovenop een automobilist knalde die plotseling afremde. Daarna botsten nog acht andere auto’s op de wagen waarin de presentator zich bevond. De auto is total loss.

Dan lag ten tijde van het ongeval op de achterbank te slapen. Hoewel hij erg geschrokken is, gaat de presentator toch naar de opnamen van Belgium’s Got Talent. Hij wordt wel nog onderzocht om te kijken of hij geen letsel heeft opgelopen door de botsing.