Deelnemersveld Eurovisie Songfestival 2020 bijna compleet

Zoals altijd wordt er met extra belangstelling gekeken naar Zweden, een van de succesvolste landen in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Al vijf weken zijn er voorrondes van het inmiddels befaamde Melodifestivalen op de Zweedse tv. Zaterdag staan er twaalf kandidaten in de grote finale.

Denemarken

De selectie in Denemarken zal een stille bedoening worden. Bij de finale van de Melodi Grand Prix is geen publiek welkom vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Deense voorrondes dat dit gebeurt.

Officiële deadline

Naast Zweden en Denemarken zijn er ook nationale finales in Finland en Portugal. Maandag is de officiële deadline voor alle deelnemende landen. Dan moeten alle inzendingen echt bekend zijn.