’Beveiliging Harry en Meghan kost 8000 euro (!) per dag’

Het zou gaan om het bedrijf GDBA dat wordt geleid door een oud-beveiligingsmedewerker van voormalig president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan. Volgens de ingewijden hebben Harry en Meghan veel vertrouwen in security specialist Gavin De Becker.

De Becker wordt veel ingehuurd door Hollywoodstrerren. Zo noemt acteur Michael J. Fox GDBA „de geheime dienst voor beroemdheden”. Verder vertrouwen Tom Hanks, Jennifer Lawrence, Madonna, Cher en Barbra Streisand op de diensten van De Becker. Die kan naar verluidt ook goed opschieten met Oprah Winfrey.

Het is onduidelijk wie de beveiligingsrekening betaalt. Daar is al maanden veel over te doen. Vrienden van het stel zeiden eerder dat Harry en Meghan, die tegenwoordig met zoon Archie in Beverly Hills wonen, de beveiliging uit eigen zak zullen betalen.