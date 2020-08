Carolina Lo Galbo viel tijdens screentest 5 Uur Show van trap

„Ik moest al autocue lezend van een trapje af op hakken die ik nooit droeg. Die had ik zelf gekozen omdat ik dacht: ja, ik moet wel een beetje charmant voor de dag komen, niet wetend dat er een trapje zou zijn. Ik mocht het een keer oefenen en ik viel”, vertelde Carolina, die vanaf half augustus een van de twee vaste presentatrices wordt van het programma.

„Terwijl ik viel dacht ik: voor het ’echie’ ga ik straks ook vallen want ik heb nog steeds die hakken aan, het trapje is nog daar en de autocue is nog steeds daar. Dat gebeurde dus ook”, zo ging Carolina verder. „Dus ook voor het ’echie’ lazerde ik van het trapje. En toch ben ik het geworden. Of John de Mol het charmant vond? Nou dat weet ik niet.”

SBS6 kondigde in april aan de 5 Uur Show nieuw leven in te blazen met Carolina en Brecht van Hulten als presentatrices. Het programma was eerder van 1989 tot 1998 op RTL 4 te zien met onder anderen Viola Holt en Catherine Keyl.