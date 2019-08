’Prins Andrew ontsteld over misdaden Epstein’

„De hertog van York is ontsteld over het recente nieuws van Jeffrey Epsteins misdaden”, zou een woordvoerder van Buckingham Palace aan de krant hebben laten weten. „Zijne Koninklijke Hoogheid betreurt de uitbuiting van enig menselijk wezen en de suggestie dat hij dergelijk gedrag zou goedkeuren, eraan zou deelnemen of zou aanmoedigen, is weerzinwekkend.”

Epstein (66), die veel machtige politici persoonlijk kende, zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt. De steenrijke zakenman werd ruim een week geleden levenloos gevonden in zijn cel in Manhattan. Uit onderzoek is gebleken dat hij zichzelf heeft opgehangen.

Foto’s

Prins Andrew (59), de tweede zoon van koningin Elizabeth, kreeg veel kritiek vanwege zijn banden met Epstein. De Daily Mail publiceerde dit weekend beelden van de prins uit 2010. Daarop is te zien hoe hij een vrouw uitzwaait bij de deur van het huis van Epstein. Dat is twee jaar nadat de zakenman was veroordeeld wegens het aanzetten tot prostitutie.

Bekijk ook: Beelden prins Andrew in huis Epstein opgedoken

Ook in 2011 werd Andrew gefotografeerd met Epstein. Destijds gaf de prins toe dat het fout was geweest om nog met Epstein om te gaan. Hij gaf zijn post als bijzonder Brits handelsambassadeur op vanwege zijn vriendschap met de Amerikaanse miljardair.