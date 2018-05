Roxeanne Hazes verrast met babyshower

Op Instagram deelt ze een aantal foto’s van het feestje. „Ik heb echt de allerliefste en leukste familie en vriendinnen. Gisteren de mooiste babyshower gehad en totaal overdonderd kwamen we de kamer binnen. Dankjewel voor deze bijzondere dag. Eentje om nooit te vergeten! ❤️🙌🏼🎊😘 #babyshower”, schrijft een dolblije Roxeanne.

Sinds zaterdag is de dochter van wijlen André Hazes met zwangerschapsverlof. In januari maakte de 25-jarige zangeres bekend dat ze in verwachting is.