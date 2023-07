Voormalig NBA-basketballer biecht op: ik feestte voor wedstrijd hele nacht met Snoop Dogg

„Ik zal nooit vergeten dat ik ooit eens met Snoop Dogg hing tot 07.00 uur ’s ochtends, terwijl we een wedstrijd hadden om 12.00 uur ’s middags”, schrijft Garnett bij het filmpje. Hierin gaat hij dieper in op de details van het doorgehaalde nachtje met de rapper. Zo vertelt de basketballer dat zijn coach op z’n zachtst gezegd niet blij was met het nachtelijke uitstapje en dat Garnett als een natte krant speelde tijdens de wedstrijd.

Uiteindelijk verloren de Timberwolves met 105-91 van de Raptors en dat was toch mede te wijten aan het slechte spel van Garnett. De 2,10 meter lange basketballer leidde destijds het klassement van de meeste rebounds in de NBA, maar wist in die wedstrijd slechts drie afvallende ballen te pakken. „Ik heb toen echt mijn lesje wel geleerd.”