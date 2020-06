Terugkeer Domino Day verplaatst naar volgend jaar

In 2009 werkten 89 bouwers uit veertien landen aan kleurrijke velden waarop 4.800.000 dominostenen werden gezet. Ⓒ ANP

De terugkeer van Domino Day is vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar volgend jaar. In plaats van in november is de show nu in maart 2021 te zien bij RTL 4.