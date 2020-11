Lil Kleine lanceert app voor fans

De content op de Lil Kleine app is exclusief en intiemer dan op wat hij op zijn sociale media deelt. Zo deelt hij er vlogs van zijn dagen thuis. „Mijn trouwste fans kunnen mij zien wakker worden in bed”, zegt Scholten. „Dat krijgen mijn 1,7 miljoen Instagramvolgers niet te zien.”

Luxueuze auto

Met de app, die voor 2,99 euro per maand te downloaden is, wil hij verder bouwen aan een community voor zijn fans. „Het idee is om daar ook weer exclusieve vipkaarten te verkopen, zodra ik weer mag optreden”, vertelt Scholten. De abonnees maken daarnaast kans op exclusieve winacties van zijn kledingmerk Jorik. Ook kunnen ze een dagje leven als Lil Kleine winnen, met een bezoekje aan een juwelier of een ritje in een luxe auto.

Zelf wil Lil Kleine er „positiviteit” uithalen. „Stel je wilt al een jaar naar een optreden van mij, maar dat kan niet, dan kan ik de fan met de app alsnog iets geven. Daar knap ik ook weer van op.” Als Scholten weer op de planken mag staan, betekent dat overigens niet het einde van de Lil Kleine app. „Ik heb nu al ideeën voor de toekomst van de app.”

Lil Kleine is niet de eerste artiest die een persoonlijke app lanceert. Ook de Nederlandse rapper Jebroer presenteerde in oktober een app voor zijn fans.