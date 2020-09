Actrice Kirstie Alley woest over nieuwe Oscar-regels

„Zou je je kunnen voorstellen dat je Picasso vertelt wat er in zijn f**king schilderijen moest staan. Jullie mensen hebben je verstand verloren. Controleer kunstenaars, controleer individuele gedachten... OSCAR ORWELL”, twitterde de actrice bekend van onder meer Cheers en de Look Who’s Talking-reeks.

De veranderingen komen nadat er de afgelopen jaren veel kritiek was geweest op de Academy Awards, die volgens velen veel te wit, te mannelijk en niet inclusief en divers genoeg zouden zijn. Om in aanmerking te komen voor een nominatie dient er ten minste één acteur of actrice van Aziatische, latino, Afro-Amerikaanse, inheems-Amerikaanse, Noord-Afrikaanse, Hawaiiaanse of andere ondervertegenwoordigde groep in de film te spelen als hoofdrolspeler of als belangrijke bijrolspeler. Ook dienen er in het gehele productieteam meer vrouwen, lhbtq’ers en mensen met handicaps aangenomen te worden.

De nieuwe standaard voor inclusiviteit en representatie wordt tijdens de Oscars van 2022 en 2023 geleidelijk ingevoerd en moet volop in werking zijn in 2024. De meest opvallende nieuwe regel geldt voor de belangrijkste Oscar, die van Beste Film. Filmproducenten moeten tenminste aan 50 procent van de nieuwe regeling voldoen.