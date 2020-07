Heel Holland Bakt zoekt nog vorm voor coronaproof seizoen

„We gaan in december nieuwe afleveringen opnemen”, vertelde Van Duin. „Maar het coronaproof maken van het programma is wel een probleem. We staan natuurlijk heel vlak bij elkaar, ook met het proeven. Misschien moeten we maar taart afsnijden en dan om en om naar de tafel lopen om te proeven.”

Het lijkt de presentator ook lastig dat hij kandidaten niet in de armen kan sluiten als zij een hoogte- of dieptepunt ervaren tijdens de competitie. „Als mensen moeten huilen, als er iets heel leuks of verschrikkelijks gebeurt, moet je daar natuurlijk bij zijn om een arm om iemand heen te slaan. Dat kan niet meer. Of even met z’n tweeën in een oven duiken, is ook niet meer mogelijk. We moeten echt even kijken hoe dat dan gaat.”

Deze week gaat wel een reeks compilaties met de hoogtepunten uit de afgelopen zeven seizoenen van start. Hierin zal naast Van Duin ook oud-presentatrice Martine Bijl te zien zijn. „We hebben heel bewust een mooie mix willen maken”, aldus Van Duin.