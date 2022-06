Anouk: ik lag drie keer in ziekenhuis om overdosis drugs

Zo zal Anouk Teeuwen na haar bruiloft volgende week de naam van haar vriend Dominique Schemmekes aannemen. Haar verloofde wilde dat graag. „Ik twijfelde daar wel aan, want het was niet een achternaam die ik wilde”, zei Anouk lachend. „Maar ik ga het gewoon doen.”

De zangeres trouwt komende zaterdag tijdens haar eigen concert op het Malieveld in haar geboortestad Den Haag. Het wordt haar derde huwelijk, maar ze trouwt dit keer niet in gemeenschap van goederen vanwege alles wat het haar heeft gekost. Haar verloofde vond het prima. „Hij zei: ik teken alles.”

Overdosis

Anouk heeft ooit drie keer in het ziekenhuis gelegen omdat ze een overdosis drugs had genomen. „Ik ben wel drie keer wakker geworden van de drugs.”

„De laatste keer lag ik tussen allemaal 80-jarigen op de hartafdeling. Dat was wel een dieptepunt. Dat ik zo’n bed bezet hield vond ik eigenlijk heel triest”, blikte de 47-jarige Anouk terug.

Ook dronk de zangeres een keer zoveel dat ze ook in het ziekenhuis lag. „Dat ze dan heel je lijf doorspoelen. Ik voelde me zo’n loser, helemaal met die kinderen. Als mensen daarvan hadden geweten, ik had gewoon de kinderen kwijt kunnen raken. Dat was ook wel de laatste keer.”

Scheiding

Anouk zegt niet precies wanneer het was dat ze voor het laatst in het ziekenhuis lag, maar het was in de periode rond de scheiding van haar tweede man in 2008. „Ik had ze niet allemaal op een rijtje. Ik heb wel een tijdje nodig gehad om dat allemaal te verwerken. Dat heeft me wel een paar jaar gekost.”