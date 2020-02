Prinses Beatrice geeft trouwfeestje in paleistuinen Buckingham Palace

Na afloop van de trouwceremonie organiseert de koningin een besloten receptie voor haar kleindochter. Deze wordt gehouden in de tuinen van Buckingham Palace.

In de Chapel Royal worden vaker koninklijke huwelijken voltrokken. Zo trouwde koningin Victoria er in 1840 met prins Albert. Ook koning George V, de grootvader van Elizabeth, huwde er in 1893 met prinses Victoria, die later bekend werd als Queen Mary.

De bruiloft wordt gehouden op 29 mei.