Koning Willem-Alexander en Máxima niet naar feest Deense koningin

Bij haar verjaardagsfeest op 16 april werden de meeste koninklijke collega’s van Margrethe verwacht, inclusief haar petekind koning Willem-Alexander. Ook koningin Máxima en prinses Beatrix waren van plan de zeer uitgebreide feestelijkheden bij te wonen, of in elk geval een deel daarvan.

Het Deense kroonprinselijk gezin heeft het verblijf in het Zwitserse Verbier afgebroken. De vier kinderen van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary gingen daar sinds januari voor twaalf weken naar een internationale school. Het paar vond het niet gepast in deze tijd waarin ook Denemarken ernstig is getroffen door de uitbraak van het coronavirus niet in eigen land te zijn.

Vloek

Voor Margrethe lijkt er een vloek te rusten op het vieren van haar ’mijlpaal’. In 2010 zorgde een ander soort natuurgeweld voor een verstoring van het feest voor haar 70e verjaardag. De uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull op IJsland zorgde ervoor dat in Europa het vliegverkeer werd stil gelegd. Een flink aantal gasten moest daardoor op het laatste moment afzeggen. Koningin Beatrix pakte de koninklijke trein naar Kopenhagen en gaf op de terugweg het Luxemburgse groothertogelijk paar een lift.

Vijf jaar geleden werd echtgenoot prins-gemaal Henrik ziek en moest hij een deel van het feest overslaan, tot verdriet van Margrethe.