Gordon: overlijden Koosje (103) raakt me recht in mijn ziel

Bij een prachtige video van de vrouw schreef Gordon: „Je weet dat het gaat gebeuren, het onvermijdelijke einde, maar als zo’n bericht dan komt, raakt het je recht in je ziel.”

Hij laat weten van de week nog bij haar te zijn geweest. „Heb haar handje en wang nog gekust en haar bedankt voor de positieve flow die ze teweeg bracht door haar vertederende optreden in 100 jaar jong.”

„Ik danste met haar en kocht kerstversieringen met haar en nog nooit was ze zo blij verrast. Ze had een heerlijke humor en was recht voor zn raap, ik heb zelden iemand ontmoet die zo vol levenslust was als zij. Ze wilde tot het laatste moment nog leven en nu is ze vredig ingeslapen.”

Hij laat weten dat hij Koosje Heikoop nooit zal vergeten. Zij zal hem ook door moeilijke momenten heen slepen. „Want dan denk ik aan haar energie en doorzettingsvermogen en weet dan dat het goed komt.”

„Rust zacht lieve Koosje je zal gemist worden! X”

Een paar uur later deelt hij nog wat beelden van haar uit het programma. „Voor ik ga slapen nog even deze heerlijke beelden kijken en weer vol zin denken aan de rest van mijn leven. Koosje werd 103, wat was ze er lang en wat heeft ze genoten!”