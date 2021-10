Zeldzame uithaal van Queen Elizabeth naar regeringsleiders om klimaatbijeenkomst

De Queen merkte op dat het toch ’behoorlijk ongewoon’ is: „Ik heb alles over Cop gehoord en ik weet nog steeds niet wie er komt. Geen idee. We weten alleen van mensen die niet komen. Het is echt ergelijk als ze wel erover praten, maar niet de daad bij het woord voegen.”

Ze deed deze uitspraken tijdens de opening van het Welshe parlement in Cardiff. Daar sprak de 95-jarige vorstin met Camilla en met Elin Jones, de voorzitter van het parlement. De uitspraken werden opgepikt via de livestream van het evenement. Het is niet gebruikelijk dat de koningin haar persoonlijke visie of mening deelt in politieke kwesties. Over het algemeen houdt zij publiekelijk haar lippen dan ook stijf op elkaar.

Vermoedt wordt dat de Britse koningin haar zorgen hierom zal delen met de regering, twee weken nadat Boris Johnson gewaarschuwd werd dat de Chinese president Xi Jinping de klimaatconferentie niet persoonlijk zal bijwonen. Volgens Daily Mail zou het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad wel teniet kunnen worden gedaan als China, dat volgens hen verantwoordelijk is voor 27 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, geen actie onderneemt. Men vreest dat het land niet wil meewerken, nadat Boris Johnson afgaf op de afwezigheid van de Chinese regeringsleider.

Ook de Australische premier Scott Morrison, de Russische president Vladimir Poetin, de Indiase premier Narendra Modi en de Braziliaanse Jair Bolsonaro hebben nog niet toegezegd aanwezig te zijn bij de bijeenkomst in Glasgow.

Juist donderdag heeft Joe Biden wel zijn aanwezigheid bevestigd. De Amerikaanse diplomaat in Engeland, noemde de bijeenkomst ’een cruciaal moment op de weg naar een veiligere, welvarende en duurzame toekomst voor onze planeet’.