Musical The Bodyguard stilgelegd: publiek zingt vals en te hard mee

Tijdens de musical The Bodyguard waren twee vrouwen in het publiek zaterdagavond hard aan het meeblèren met de cast. De vrouwen zongen zo hard en vals dat de mensen op het podium zich niet meer konden concentreren op hun eigen show. Ook de rest van publiek in de zaal ondervond last van het harde gezang van de twee vrouwen.

De show werd stilgelegd om ervoor te zorgen dat de vrouwen - letterlijk en figuurlijk - een toontje lager zouden zingen. De vrouwen waren het daar duidelijk niet mee eens en zorgden voor flink wat consternatie. Het conflict liep zo hoog op dat de beveiliging moest ingrijpen om de vrouwen uit de zaal te verwijderen. Het incident zorgde er volgens de BBC voor „dat de laatste 10 minuten van de show moesten worden geannuleerd.”

Zangeres Melody Thornton vertelt op Instagram over het voorval. Zo schrijft ze dat ze „heel hard heeft gevochten” om de show af te maken, maar dat het niet mogelijk was.