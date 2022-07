Sylvester Stallone niet blij met Rocky-spin-off over Ivan Drago

In het boze bericht spreekt Stallone van een ’zielige 94 jaar oude producent’ en zijn kinderen, die hij ’nutteloze idiote aasgieren’ noemt. „Ik bied mijn fans mijn excuses aan, ik heb nooit gewild dat Rocky-karakters door deze parasieten zouden worden uitgebuit”, schrijft Stallone verder. De Rocky-acteur lijkt daarmee te verwijzen naar producent Irwin Winkler, die als producent betrokken was bij alle titels in de Rocky-franchise. Overigens is Winkler niet 94, maar 91 jaar oud.

Eerder deze week werd bekend dat er plannen zijn voor een film over de bokser Ivan Drago. De Russische bokser Drago was in de vierde film in de langlopende reeks een iconische tegenstander van Rocky. Het personage werd in twee films gespeeld door acteur Dolph Lundgren.

Het is nog onduidelijk wat het plot van de Drago-film zal zijn en of Lundgren terugkeert. Stallone lijkt in ieder geval niet boos te zijn op de Zweedse acteur. „Ik heb niets dan respect voor mijn ware vriend, Dolph Lundgren.”