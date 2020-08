Roman ’Noodlot’ verkent schaduwkant loterijmedaille

Auteur Marlen Visser nam jeugdherinneringen als basis voor haar nieuwste roman. Ⓒ Alexander Achilles

Een lot uit de loterij, dat is het winnen van de Postcodekanjer letterlijk. Maar voor wie eigenlijk, en wat zijn de gevolgen in een dorp met maar één postcode, waar het confronterender is om een verliezer te zijn dan in de anonimiteit van een grote stad?