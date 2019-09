Positieve reacties op start wereldtournee Madonna

Beelden van het concert zijn er niet. Madonna had vooraf een telefoonverbod aangekondigd omdat ze wil dat fans de show echt beleven in plaats van door een schermpje. De reacties waren na afloop lovend op sociale media. „Dit was het beste wat ik ooit heb gezien. Mogelijk het artistieke hoogtepunt van Madonna. Ongelooflijk”, twittert een bezoeker. Een ander rept over „de show van de eeuw.” „Ik heb alleen geen plaatjes om het te bewijzen.”

„Bedankt dat jullie er waren. Ik ben zo blij dat we eindelijk publiek hebben”, schrijft Madonna zelf op sociale media. Tijdens haar set bracht ze een mix van oud en nieuw materiaal. Ze stond ook stil bij 50 jaar Gay Pride en ze brak een lans voor strengere wapenwetgeving in Amerika.

Overigens droeg ze tijdens het optreden ook een kledingstuk van de 21-jarige Nederlandse modeonwerper Bono van Peursem.

De positieve reacties komen na de kritiek op Madonna’s optreden tijdens het Eurovisiesongfestival in mei, wat geen doorslaand succes was. Volgens kijkers zong ze behoorlijk vals en bewerkte haar team na afloop het geluid bij de beelden die de zangeres online deelde.

Tot half oktober geeft Madonna nog eens zestien concerten in het New Yorkse theater. Daarna doet ze theaters in onder meer Chicago, San Francisco, Las Vegas en Los Angeles aan. In januari maakt Madonna de oversteek naar Europa waar ze eveneens een serie intieme theaterconcerten geeft in Lissabon, Londen en Parijs. De rest van de wereld wordt voorlopig overgeslagen.