Ariana Grande date met zanger Social House

Frankie keurt zijn nieuwe zwager goed. „Ik ben dol op Mikey. Ik vind hem een hele lieve jongen”, aldus de 36-jarige danser. Frankie en zijn vriend hebben ook al een dubbeldate gehad met de tortelduifjes. „Het was heel leuk. Het was een spelletjesavond met bordspellen. Zo gezellig.”

De geruchten dat de zangeres en zanger aan het daten zijn, ontstonden begin vorige maand nadat ze zoenden in de videoclip van hun duet Boyfriend. Ook stond Social House in het voorprogramma tijdens haar Sweetener-wereldtournee.

De 26-jarige Ariana heeft niet altijd geluk gehad in de liefde. Van 2016 tot mei vorig jaar was ze samen met Mac Miller, die een paar maanden later overleed aan een overdosis. Kort na haar relatie met de rapper viel de zangeres voor komiek Pete Davidson. Na een maand waren ze al verloofd, maar mede doordat zij de dood van Mac Miller moest verwerken, strandde de relatie in oktober.