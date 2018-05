Cabaretiers maken show over degradatie FC Twente

In De Grote FC Twente Degradatie Show nemen André Manuel, Thijs Kemperink, Laurens ten Den en Bert Eeftink de ’ondergang’ van hun club op de hak.

Het kwartet maakte in 2015 ook al een show over Twente. De voorstellingen op 15 en 16 augustus worden gegeven in het Wilminktheater en het Muziekcentrum in Enschede. De opbrengst gaat naar Scoren in de Wijk, een sociaal project van FC Twente.