Verfilming romandebuut Daphne Deckers eerder in première

„Een grote feelgoodfilm ontbreekt volledig in de programmering deze zomer. Aangezien Alles is zoals het zou moeten zijn al helemaal klaar is, kunnen we inspelen op de ontstane situatie”, laat Dutch FilmWorks CEO Willem Pruijssers weten. Hij hoopt met de film ’een bijdrage te leveren’ aan een breder aanbod, ook voor de vrouwelijke doelgroep.

In de film spelen Barbara Sloesen en Jan Kooijman de hoofdrollen. Het verhaal gaat over Iris (Sloesen), die na haar bevalling verlaten wordt door haar vriend. Terwijl ze zwelgt in zelfmedelijden staat ineens hondenuitlater Douwe (Kooijman) voor haar neus. Ook Holly Mae Brood, Jelle de Jong en Victoria Koblenko spelen mee.