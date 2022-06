Tragedie tekent Roald Dahl in ’To Olivia’

Iets van de rijke fantasie en de dwarse humor van de later zo populaire schrijver schemeren door in die eerste scènes van To Olivia, als een streepje zonlicht door een kier in de gordijnen. Die worden in deze film van John Hay echter alweer snel dicht geschoven wanneer rouw het echtpaar Dahl overspoelt.

Oudste dochter Olivia is in 1962 pas zes jaar oud als de mazelen haar fataal worden. Haar moeder, de Amerikaanse actrice Patricia Neal, slaagt er ondanks het ontzagwekkende verdriet in te blijven functioneren. Van haar vader kan dat niet gezegd worden: op de dag van de begrafenis ruimt hij Olivia’s kamer leeg, wil hij haar naam niet meer horen, trekt hij zich terug in zichzelf en grijpt naar de drank.

To Olivia is niet zozeer een biografische film over een beroemd echtpaar en gaat dus verder ook niet in op de redenen waarom de schrijver een bedenkelijke reputatie had. Eerder is dit drama een studie naar diepe rouw en uitendelijk ook menselijke veerkracht.

De manier waarop de regisseur ’paaseieren’ heeft verstopt die verwijzen naar het werk van Roald Dah; is daarbij soms wat klunzig. Sterker is het optreden van Hugh Bonneville en Keeley Hawes, die gestalte geeft aan Patricia Neal. Zij laten zien dat zelfs uit het ergst denkbare iets moois kan voortvloeien.

✭✭✭ (3 uit 5)