Grey’s Anatomy-actrice Camilla Luddington bevallen van zoon

„Na wat voelde als een jaar lang derde trimester... is het eindelijk gebeurd!”, schrijft de Brits-Amerikaanse actrice bij een foto van haar en haar pasgeboren zoontje op Instagram. In een interview met People Magazine vertelde ze eerder dat de keuze voor de naam Lucas simpel was. Al tijdens de zwangerschap van dochtertje Hayden (3) stond de naam bovenaan de ’jongenslijst’. „Het is de enige jongensnaam die mijn man en ik ooit mooi hebben gevonden.” Lucas’ tweede naam is Matthew, naar zijn vader.

Dat het ditmaal een jongetje zou worden, was evengoed een verrassing. Camilla had veel last van ochtendmisselijkheid in de eerste periode van haar zwangerschap, wat kan duiden op de komst van een meisje.