Studio 100 maakt animatieserie Stranger Things voor Netflix

„Naast het werk voor onze eigen characters en figuren werken we nu ook meer en meer in opdracht van grote internationale streamingplatformen. De kwaliteit die we afleveren met onze eigen reeksen overtuigt heel wat internationale spelers om samen met ons series te produceren. Deze reeks is een nieuwe, mooie volgende stap in de verdere ontwikkeling van de internationale animatiepoot van Studio 100”, vertelt Hans Bourlon, een van de oprichters van Studio 100.

De broers Matt en Ross Duffer, de bedenkers van Stranger Things, zeiden eerder al dat de animatieserie een droom is die uitkomt. „De scripts en het artwork zijn ongelooflijk en we kunnen niet wachten om meer met ons publiek te delen! Het avontuur gaat verder.”

Bovennatuurlijke wezens

Flying Bark Productions, gevestigd in Sydney en Los Angeles, maakt animatieseries als Maya De Bij en Wicky De Viking. Ook produceerde het bedrijf series voor onder meer Disney+, Marvel en Nickelodeon. Wanneer de Stranger Things-animatieserie te zien zal zijn op Netflix is nog niet bekend.

Stranger Things gaat over een groep tieners die strijdt tegen bovennatuurlijke wezens. De fantasyserie speelt zich af in de jaren tachtig. De boeken van Stephen King waren een belangrijke inspiratie voor de makers. De opnames van het vijfde en laatste seizoen beginnen komende zomer.