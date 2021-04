Moeder laat Amy Winehouse herleven

Vergeten is zij echter nog steeds niet, uiteraard vanwege de prachtige nummers die AMY WINEHOUSE in haar veel te korte leven maakte en die wereldwijd nog dagelijks op de radio worden gedraaid. Voor de BBC is haar ’overlijdensjubileum’ reden om flink uit te pakken met een indrukwekkende documentaire. Een film, gezien door de ogen van haar moeder. Zij zegt dat de wereld een compleet verkeerd beeld van haar dochter had. ,,Ik kijk uit naar de kans om meer begrip voor haar komaf te geven en een beter beeld van de echte Amy te schetsen’’, aldus JANIS WINEHOUSE.

Amy Winehouse overleed in juli 2011 aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging. Het containership aan drugs dat ze zich ten tijde van haar leven tot zich had genomen, droeg ook niet bij aan lang levensgeluk. Desondanks wist ze in haar korte, maar o zo krachtige carrière een status van wereldfaam te bereiken.

Producer DOV FREEDMAN: ,,Amy is een icoon. We kunnen niet trotser zijn om haar levensverhaal, tien jaar na haar dood, zo precies mogelijk te vertellen.’’