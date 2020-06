Prins Joachim krijgt baan op Deense ambassade Parijs

De 51-jarige Joachim verblijft al enige tijd in Parijs, waar hij sinds september de École Militaire, de hoogste Franse militaire managementopleiding, volgt. Tijdens de coronacrisis studeerde hij een tijdje vanuit Denemarken maar vorige maand keerde Joachim weer terug in Frankrijk samen met zijn vrouw prinses Marie en jongste kinderen Henrik (11) en Athena (8).

Hoewel de baan op de ambassade een fulltime job is, blijft Joachim "waar mogelijk" ook koninklijke taken uitvoeren. De functie in Parijs is in ieder geval voor drie jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Omdat Joachim al een toelage uit de staatskas krijgt, ontvangt hij geen salaris. Ook andere zaken, zoals huisvesting, worden niet betaald.